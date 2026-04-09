Студентов колледжа эвакуировали в Красноярске из-за короткого замыкания

В результате возгорания никто не пострадал.

В центре Красноярска из-за короткого замыкания в светильнике эвакуировали студентов колледжа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 8 апреля в здании фармацевтического колледжа произошло возгорание. Причиной стало короткое замыкание в осветительном приборе — огонь охватил пять квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 47 человек. Ещё четверых спасатели вывели с помощью звена газодымозащитной службы.

На месте работали 45 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Норильске женщина погибла в пожаре.