Студентов колледжа эвакуировали в Красноярске из-за короткого замыкания

В центре Красноярска из-за короткого замыкания в светильнике эвакуировали студентов колледжа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как рассказали в ведомстве, 8 апреля в здании фармацевтического колледжа произошло возгорание. Причиной стало короткое замыкание в осветительном приборе — огонь охватил пять квадратных метров.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 47 человек. Ещё четверых спасатели вывели с помощью звена газодымозащитной службы.
На месте работали 45 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники. Пострадавших нет.
