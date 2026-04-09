Врио главы Нововоронежа Юрий Черенков отправлен в СИЗО за взятку в 160 тысяч рублей

Чиновник пробыл в должности главы Нововоронежа всего семь дней.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности главы Нововоронежа Юрий Черенков заключен под стражу. Чиновник пробыл в новой должности всего неделю — он был назначен в начале апреля, а уже 9 апреля в отношении него возбудили уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Черенков будет находиться в СИЗО до 6 июня. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

Напомним, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. По данным Следственного управления, преступление было совершено еще в апреле 2024 года. На тот момент Юрий Черенков занимал должность первого заместителя главы Павловского района.

Следствие установило, что чиновник получил 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. В «пакет услуг» входили содействие в заключении муниципальных контрактов, обеспечение договоров по строительному контролю и общее покровительство фирме.

Материалы для возбуждения дела предоставили сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

Таким образом, карьера Черенкова на посту главы Нововоронежа оказалась одной из самых коротких в истории города — всего семь дней.