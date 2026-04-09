Врио главы Нововоронежа Юрий Черенков отправлен в СИЗО за взятку в 160 тысяч рублей

Временно исполняющий обязанности главы Нововоронежа Юрий Черенков заключен под стражу. Чиновник пробыл в новой должности всего неделю — он был назначен в начале апреля, а уже 9 апреля в отношении него возбудили уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Черенков будет находиться в СИЗО до 6 июня. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.