Более 100 пострадавших. Главное о вспышке кишечной инфекции в Муроме

ТАСС собрал основное о ситуации.
Пострадавшие
Все обратившиеся имеют симптомы острой кишечной инфекции.
Более 50 человек госпитализированы, тяжелых случаев нет, сказал собеседник агентства.
Среди госпитализированных в том числе 30 детей, уточнил он.
Реакция
Роспотребнадзор начал эпидрасследование, сообщили в управлении ведомства по Владимирской области.
В городе был незамедлительно организован полный комплекс санитарно противоэпидемических мероприятий.
Обеспечен постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах.
Прокуратура региона взяла на контроль установление причин заражения.