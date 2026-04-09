Более 100 пострадавших. Главное о вспышке кишечной инфекции в Муроме

Более 100 человек обратились в медицинские учреждения города Мурома во Владимирской области с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Пострадавшие

Все обратившиеся имеют симптомы острой кишечной инфекции.

Более 50 человек госпитализированы, тяжелых случаев нет, сказал собеседник агентства.

Среди госпитализированных в том числе 30 детей, уточнил он.

Реакция

Роспотребнадзор начал эпидрасследование, сообщили в управлении ведомства по Владимирской области.

В городе был незамедлительно организован полный комплекс санитарно противоэпидемических мероприятий.

Обеспечен постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах.

Прокуратура региона взяла на контроль установление причин заражения.