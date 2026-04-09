Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородскую ветклинику поймали на торговле лекарствами без лицензии

Нарушение в работе организации «От носа до хвоста» выявили с помощью системы цифровой маркировки «Честный знак».

В Нижнем Новгороде ветеринарная клиника «От носа до хвоста» на улице Школьной осуществляла продажу лекарственных препаратов для животных без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. Факт незаконной торговли был зафиксирован 9 апреля 2026 года благодаря мониторингу системы «Честный знак».

Индивидуальному предпринимателю, владеющему клиникой, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство пояснило, что лицензирование гарантирует соблюдение стандартов хранения и транспортировки медикаментов, а также наличие квалифицированного персонала. Если организация не устранит нарушения в установленные сроки, ей грозят более строгие меры, включая административные штрафы.

Специалисты Россельхознадзора напоминают владельцам животных, что покупка препаратов в нелицензированных точках может быть небезопасна. При выборе ветеринарной аптеки рекомендуется проверять наличие разрешительных документов, подтверждающих право на реализацию фармацевтической продукции.

Ранее сообщалось, что отозваны декларации у двух нижегородских производителей мяса.