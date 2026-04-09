Нижегородскую ветклинику поймали на торговле лекарствами без лицензии

В Нижнем Новгороде ветеринарная клиника «От носа до хвоста» на улице Школьной осуществляла продажу лекарственных препаратов для животных без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. Факт незаконной торговли был зафиксирован 9 апреля 2026 года благодаря мониторингу системы «Честный знак».
Индивидуальному предпринимателю, владеющему клиникой, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство пояснило, что лицензирование гарантирует соблюдение стандартов хранения и транспортировки медикаментов, а также наличие квалифицированного персонала. Если организация не устранит нарушения в установленные сроки, ей грозят более строгие меры, включая административные штрафы.
Специалисты Россельхознадзора напоминают владельцам животных, что покупка препаратов в нелицензированных точках может быть небезопасна. При выборе ветеринарной аптеки рекомендуется проверять наличие разрешительных документов, подтверждающих право на реализацию фармацевтической продукции.
