В Москве задержан курьер мошенников, обманувших девушку на 17 млн рублей

В столице полицейские района Хамовники задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в соучастии в мошеннической схеме.

Источник: РИА "Новости"

Аферисты позвонили 19-летней девушке под предлогом замены домофонных ключей, выманили код из смс, а затем, представляясь сотрудниками различных ведомств, запугали уголовным преследованием, вынудив «задекларировать» имущество, рассказал агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Девушка лишилась ювелирных изделий и коллекции часов на сумму около 17 млн рублей. Наличные она передала в парке «Никулино», а ценности — на улице Крымский Вал. Забравший их курьер сбыл похищенное в ломбарды по указанию кураторов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Ставрополе 73-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, запугавших её обвинениями в финансировании террористов. Она перевела неизвестным более 10 млн рублей.