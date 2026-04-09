Конвоировали из Москвы на родину: задержанный за взятку бывший замгубернатора Фалейчик останется в СИЗО до 19 июня

Бывший заместитель губернатора Челябинской области и некогда глава Копейска Андрей Фалейчик проведет в СИЗО еще несколько месяцев. Центральный районный суд Челябинска продлил арест до 19 июня. Ранее мы писали, что к этому времени расследование уже планируют завершить.
Интересно, что после задержания Фалейчика сразу увезли в Москву, чтобы он не смог воспользоваться своими связями — им занимались федералы. Но недавно его конвоировали на родину. Как стало известно КП-Челябинск, Андрея Фалейчика привезли сюда на время следственных действий.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали Андрея Фалейчика 12 февраля 2026 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,88 млн рублей. По версии следствия, преступление он совершил, когда был главой Копейска. Он получил деньги от директора ООО «Юность», а в ответ посодействовал в оформлении договора аренды на имущество детского лагеря «Юность».