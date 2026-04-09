Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева отпустили из-под ареста

Свердловский областной суд Екатеринбурга признал законным освобождение из-под домашнего ареста Ларисы Контеевой, жены бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Ранее Орджоникидзевский районный суд изменил меру пресечения Ларисе Контеевой с домашнего ареста на запрет определенных действий. Кроме того, суд установил ограничение на общение Ларисы Контеевой со свидетелями и осужденными по делу, за исключением близких родственников.

Прокуратура обжаловала это решение, указывая на необходимость продления домашнего ареста. Однако суд апелляционной инстанции признал ранее принятое решение законным и обоснованным.

Ларисе Контеевой предъявлены обвинения по ч.5 ст. 33, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (пособничество при получении взятки в крупном размере) и по ч.5 ст. 33, п. «б» ч.3 ст. 163 (пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере). Согласно обвинительному заключению, она выступала посредником при передаче взятки и вымогательствах, в результате которых ее супруг Виктор Контеев получил под контроль крупнейшую на Урале овощебазу № 4. Вину она не признала.

Напомним, бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева арестовали в 2012 году. В 2014 году суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве, получении взятки и убийстве, позже срок был увеличен по совокупности приговоров до 21 года. Летом 2025 он вышел на свободу по УДО.