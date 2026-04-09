Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева отпустили из-под ареста

Ларисе Контеевой предъявлены обвинения по ч.5 ст. 33, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (пособничество при получении взятки в крупном размере) и по ч.5 ст. 33, п. «б» ч.3 ст. 163 (пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере). Согласно обвинительному заключению, она выступала посредником при передаче взятки и вымогательствах, в результате которых ее супруг Виктор Контеев получил под контроль крупнейшую на Урале овощебазу № 4. Вину она не признала.