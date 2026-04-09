СНТ «Колос» полностью затопило на Бору

Жители предполагают, что катастрофа может быть вызвана не только природными причинами.

Источник: Время

СНТ «Колос» Кантауровского сельсовета в Борском округе (ж/д станция «Киселиха») тотально затопило в ходе половодья. Об этом в редакцию ИА «Время Н» сообщили жители посёлка.

Под воду полностью ушла вся территория садоводческого товарищества. Глубина залива составляет примерно от 1 до 2 метров. В зоне затопления находится около 180 домов. При этом жители говорят, что не видят своего посёлка в паводковых отчётах администрации Борского округа и МЧС.

Ранее сообщалось, что в аналогичной ситуации оказалось СНТ «Ольха» на соседней станции «Рекшино». Там затоплено более 200 домов.

Жители затопленных населённых пунктов по берегам Линды и Санды предполагают, что наводнение приняло такие катастрофические масштабы в связи с избыточным сбросом воды через плотину на Санде в районе села Зиняки Городецкого округа. Подробности — в видеосюжете: