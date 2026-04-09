Обыски проходят в Арзамасском медколледже

В отношении руководства Арзамасского медицинского колледжа проводятся следственные действия. Эту информацию подтвердил источник в министерстве здравоохранения Нижегородской области MAX-каналу «Бокал Прессека». Накануне в здании образовательного учреждения работали сотрудники силовых ведомств, которые провели выемку документации, имеющей значение для следствия.
На данный момент официальные причины визита правоохранителей не разглашаются. Известно, что под пристальное внимание попали представители администрации колледжа. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для должностных лиц, причастных к делу.
