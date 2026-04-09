Суд лишил бывшего краевого министра квартиры в Сочи и имущества в Перми

Судебная инстанция признала сделку недействительной.

Источник: Комсомольская правда

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал недействительной сделку и обратил в доход государства имущество бывшего министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Чиновник оформлял имущество на свою близкую родственницу, размер доходов которой не позволял ей приобретать дорогое жилье и земельный участок.

В материалах уголовного дела указано, бывший министр понимал отсутствие у него возможности подтвердить соответствие расходов по приобретению недвижимого имущества законным доходам. С целью избежать ответственности в виде обращения в доход государства имущества, он совершил коррупционное правонарушение.

Виновный сокрыл сведения о расходах и источниках получения средств, за счет которых совершал сделки. Фактическая стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн руб.

Суд не нашел оснований для отмены и изменений судебных актов о признании сделки недействительной в отношении квартиры в Сочи и об обращении в доход государства объектов недвижимого имущества в Пермском крае, фактически принадлежащих бывшему краевому министру Алексею Зарубину. При этом, они были оформлены на другое лицо.

Ленинский районный суд Перми в связи с непредставлением ответчиками доказательств законности происхождения денежных средств обратил объекты недвижимости в доход государства. Кассационный суд подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда.

«Судебные акты оставлены без изменения, кассационные жалобы Алексея Зарубина и его родственницы — без удовлетворения. Обжалованное в апелляции решение оставлено без изменения», — сообщила пресс-служба Седьмого кассационного суда.