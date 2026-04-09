В Ростове жительницу Бердянска осудили за призывы к терроризму и экстремизму

В Ростове-на-Дону жительницу Бердянска Запорожской области осудили за призывы в сети к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, с января по март 2023 года в одном из телеграм-каналов нарушительница оставляла комментарии с призывами к убийству по национальному признаку. Также в августе 2024 года был опубликован комментарий с положительной оценкой терроризма.
Южный окружной военный суд назначил подсудимой 6 лет колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.
