В Ростове жительницу Бердянска осудили за призывы к терроризму и экстремизму

Дело о призывах к терроризму через Интернет рассмотрели в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жительницу Бердянска Запорожской области осудили за призывы в сети к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, с января по март 2023 года в одном из телеграм-каналов нарушительница оставляла комментарии с призывами к убийству по национальному признаку. Также в августе 2024 года был опубликован комментарий с положительной оценкой терроризма.

Южный окружной военный суд назначил подсудимой 6 лет колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.

