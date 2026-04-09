Сотни людей пришли проститься с учительницей, которую убил школьник в Прикамье

Напомним, трагедия у входа в школу № 5 разыгралась утром 7 апреля. 17-летний ученик напал на крыльце с ножом на свою классную руководительницу: Олеся Багута собиралась проводить зарядку для младших классов. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не сумели: ножевые ранения оказались очень тяжелыми. Нападавшего подростка отправили под стражу, ему назначили психиатрическую экспертизу. Известно, что он несколько раз оставался на второй год, находился на учете в полиции.