Сотни людей пришли проститься с учительницей, которую убил школьник в Прикамье

«Тяжело говорить от лица системы, которая не смогла защитить одного из самых ценных и преданных ей людей. Мы сейчас проверяем, что случилось. С каждой минутой нам все тяжелее и тяжелее, потому что этот акт жестокости в отношении прекрасного человека, которым была Олеся Петровна, заставляет нас чувствовать свое бессилие», — приводит 59.ru слова исполняющей обязанности главы минобра Пермского края Анастасии Парфеновой на траурной церемонии.
Глава округа Дмитрий Антонов, обращаясь к родным погибшей, сказал, что вся Добрянка скорбит вместе с ними.
«Это серьезная утрата. Олеся Петровна, извините, пожалуйста», — попросил прощения чиновник.
Сестра убитого педагога поблагодарила всех за поддержку в эти страшные дни и пожелала ее ученикам, чтобы у них все сложилось хорошо.
«Пусть экзамены вы сдадите так, как хотела Олеся Петровна. Договорились?!» — обратилась она к школьникам.
Напомним, трагедия у входа в школу № 5 разыгралась утром 7 апреля. 17-летний ученик напал на крыльце с ножом на свою классную руководительницу: Олеся Багута собиралась проводить зарядку для младших классов. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не сумели: ножевые ранения оказались очень тяжелыми. Нападавшего подростка отправили под стражу, ему назначили психиатрическую экспертизу. Известно, что он несколько раз оставался на второй год, находился на учете в полиции.
