«Боль дикая. Я не могу». В роддоме в страшных муках умерла молодая мама

Для молодой мамы Анны М. место, где рождается новая жизнь, стало последним пристанищем. «Боль дикая. Я не могу», — такие сообщения 27-летняя женщина отправляла в тот страшный день своей подруге.
Анна готовилась встретиться со своим вторым ребёнком, но во время родов, по словам родных и близких женщины, впала в кому, из которой так и не вышла. История получила широкий общественный резонанс. Rostov.aif.ru пообщался с мужем и подругой погибшей Анны, а также дозвонился до врачей. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Когда это закончится».
Анну привезли в роддом утром, около 7:00. Но уже через несколько часов жизнь молодой женщины повисла на волоске. Как позже напишет сестра дончанки в социальных сетях, Анна стала жаловаться на сильные боли. В сети также опубликована переписка девушек.
«Боль дикая на схватках, я не могу. Трясёт только. Когда это закончится», — делилась своими эмоциями и описывала состояние роженица в сообщениях.
Подруга погибшей, Юлия Братусина, с ужасом вспоминает тот день. Она рассказала Rostov.aif.ru, что Анна просила поставить ей эпидуральную анестезию.
«Ей вкололи четыре дозы», — рассказала Юлия rostov.aif.ru, ссылаясь на слова погибшей.
Состояние пациентки ухудшалось: она потеряла сознание. Врачи провели экстренное кесарево сечение — на свет появился здоровый ребёнок. Однако мать так и не пришла в себя.
Несколько часов мужу Ивану, как добавила подруга семьи Юлия, не рассказывали, что произошло. Лишь когда он сам приехал в больницу, ему сообщили: жена в коме. Её направили в Ростов. Врачи боролись за жизнь девушки три дня. Но несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась. У Анны остался также старший сын.
Новорождённая девочка же сейчас под присмотром медиков. Корреспондент rostov.aif.ru смог дозвониться до овдовевшего супруга. Мужчина попросил не тревожить его в эти дни.
«Мне не до этого, чтоб сейчас всю эту подноготную рассказывать», — коротко ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию.
В самом роддоме на вопросы корреспондента отвечать отказались. Стоило назвать фамилию погибшей, как в трубке прозвучало сухое: «Нет, всего доброго».
Расследуется дело.
Донские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Именно она должна дать ответ, почему молодая жизнь так внезапно оборвалась.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения, повлекшие смерть женщины», — прокомментировали в ведомстве.
Ситуацию также прокомментировали в минздраве региона: ведомство оказывает содействие следственным органам.
«Со стороны врачей были предприняты все действия, чтобы спасти роженицу. Для консультаций были привлечены специалисты областного минздрава и Национального медицинского исследовательского центра акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова», — пояснили в ведомстве.
Ход расследования взяла на контроль прокуратура. Однако выводы делать рано: точку в этом спорном вопросе сможет поставить только суд.