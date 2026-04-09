Суд в Краснодаре рассмотрит иск об изъятии имущества у экс-губернатора Дона Чуба

В Октябрьском районном суде Краснодара 17 апреля будет рассматриваться иск Генпрокуратуры Российской Федерации к бывшему главе Ростовской области Владимиру Чубу и ряду других лиц. Информация об этом размещена на официальном сайте райсуда.

Иск был подан 7 апреля. Генпрокуратура РФ требует обращения в доход государства движимого и недвижимого имущества ответчиков в рамках антикоррупционного законодательства.

В числе ответчиков, кроме экс-губернатора, числятся Борис Юнанов и Сергей Кислов, компании «Конкур», «Неоразвитие», «Специализированный застройщик Малюгина», «Финтрек» и другие.

Владимир Чуб был назначен главой администрации Ростовской области в 1991 году, затем был избран губернатором. Он управлял регионом до 2010 года.