Суд в Краснодаре рассмотрит иск об изъятии имущества у экс-губернатора Дона Чуба

В Октябрьском районном суде Краснодара 17 апреля будет рассматриваться иск Генпрокуратуры Российской Федерации к бывшему главе Ростовской области Владимиру Чубу и ряду других лиц. Информация об этом размещена на официальном сайте райсуда.
Иск был подан 7 апреля. Генпрокуратура РФ требует обращения в доход государства движимого и недвижимого имущества ответчиков в рамках антикоррупционного законодательства.
В числе ответчиков, кроме экс-губернатора, числятся Борис Юнанов и Сергей Кислов, компании «Конкур», «Неоразвитие», «Специализированный застройщик Малюгина», «Финтрек» и другие.
Владимир Чуб был назначен главой администрации Ростовской области в 1991 году, затем был избран губернатором. Он управлял регионом до 2010 года.