Газовое нападение на зоопарк в Ленобласти: погибли десятки попугаев, пострадали люди

Трагедия произошла 7 апреля. Неустановленные лица распространили внутри зоопарка газообразное вещество, в результате чего погибли 33 птицы. Двое сотрудников заведения, пытаясь спасти животных, также пострадали. Они жаловались на кашель и удушье. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», пишет «Мойка78».
Среди погибших попугаи Боня, Яша и актер какаду Луи, известный по съемкам в сериале «Пират». Тела птиц направлены на экспертизу. Подозреваемые пока не установлены, однако сотрудники зоопарка в социальных сетях предположили, что к случившемуся могут быть причастны конкуренты.