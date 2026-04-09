Газовое нападение на зоопарк в Ленобласти: погибли десятки попугаев, пострадали люди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после массовой гибели попугаев в контактном зоопарке «Мир попугаев» в Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области), сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Трагедия произошла 7 апреля. Неустановленные лица распространили внутри зоопарка газообразное вещество, в результате чего погибли 33 птицы. Двое сотрудников заведения, пытаясь спасти животных, также пострадали. Они жаловались на кашель и удушье. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», пишет «Мойка78».

Среди погибших попугаи Боня, Яша и актер какаду Луи, известный по съемкам в сериале «Пират». Тела птиц направлены на экспертизу. Подозреваемые пока не установлены, однако сотрудники зоопарка в социальных сетях предположили, что к случившемуся могут быть причастны конкуренты.