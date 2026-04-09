Житель Ростова получил условный срок за вымогательство у аптеки 3 млн рублей

В Ростовской области безработного мужчину осудили за попытку вымогательства 3 млн рублей у владельца сети аптек, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Подозреваемый — житель донской столицы. По данным следствия, он требовал от бизнесмена деньги, взамен обещая не проводить в его отношении оперативные мероприятия. Мужчина также предлагал покровительство. При этом он не обладал реальной возможностью исполнить свои обещания.
В сентябре 2025 года на основании материалов главного следственного управления МВД в отношении роствочанина было возбуждено уголовное дело.
Позже в Кировском районном суде Ростова-на-Дону приговор вынесли по статье о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимый получил 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на такой же период. Приговор вступил в силу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.