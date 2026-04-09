В Казани задержали двух мужчин с пистолетами у дома на Тэцевской

В Казани во дворе дома на улице Тэцевской произошел инцидент с участием вооруженных мужчин. Очевидцы сообщили, что один из них открыл стрельбу. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. По предварительной информации, никто не пострадал.