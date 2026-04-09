В Казани задержали двух мужчин с пистолетами у дома на Тэцевской

В Казани во дворе дома на улице Тэцевской произошел инцидент с участием вооруженных мужчин. Очевидцы сообщили, что один из них открыл стрельбу. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. По предварительной информации, никто не пострадал.
Один из участников конфликта попытался скрыться на такси, но позже были задержаны оба. У них изъяли два травматических пистолета.
При этом выяснилось, что фактической стрельбы не происходило. Мужчины были доставлены в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
