На свердловской трассе произошло массовое ДТП

9 апреля на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло массовое ДТП. Машины столкнулись на 143-м километре трассы. Из-за аварии было временно перекрыто движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
— По предварительным данным, на данном участке столкнулись три транспортных средства. Четверых человек осматривают медики. Им оказывают им необходимую помощь, — уточнили в ведомстве. Судя по кадрам с места, одну из машин вынесло в кювет.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и проводят проверку. Свердловским водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Также следует учитывать погодные условия и строго соблюдать правила дорожного движения.