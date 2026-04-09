На свердловской трассе произошло массовое ДТП

На трассе Реж — Алапаевск перекрыли движение.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

9 апреля на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло массовое ДТП. Машины столкнулись на 143-м километре трассы. Из-за аварии было временно перекрыто движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— По предварительным данным, на данном участке столкнулись три транспортных средства. Четверых человек осматривают медики. Им оказывают им необходимую помощь, — уточнили в ведомстве. Судя по кадрам с места, одну из машин вынесло в кювет.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и проводят проверку. Свердловским водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Также следует учитывать погодные условия и строго соблюдать правила дорожного движения.