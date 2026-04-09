Уже 28 случаев присасывания клещей зафиксировано в Нижегородской области

Уже 28 обращений в медицинские организации зарегистрировано в Нижегородской области по состоянию на 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Случаи произошли в Балахнинском, Богородском, Вачском, Ветлужском, Володарском, Городецком, Павловском, Сергачском, Сосновском и Уренском муниципальных округах, а также на территории Дзержинска, Первомайска, Шахуньи и в Автозаводском, Советском, Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.
В 43% случаев клещи «атаковали» на придомовых территориях, в 9% — на территориях сел и деревень, 13% случаев зафиксировано на садово-огородных участках. Единичные случаи присасывания клещей произошли в прочих местах.
Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена пяти пострадавшим детям. В лабораториях исследовали 23 клеща, снятых с людей. В Богородском муниципальном округе выявлен один инфицированный клещ. Против клещевого вирусного энцефалита привито 2926 человек, в том числе — 264 ребенка.
Специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры, чтобы минимизировать риск присасывания клещей:
Надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон; Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх; При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы; Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете; Каждые 10−15 минут проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.
Если присасывание клеща все же произошло, необходимо срочно обратиться в медицинскую организацию (с паспортом и полисом ОМС) для удаления клеща. Исследовать на клещевые инфекции можно как живых, так и мертвых клещей. Главное обеспечить целостность насекомого, условия его хранения и доставки (в баночке, на влажной ватке, хранить в холодильнике).
Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по приему клещей на исследование работают по следующим адресам:
Н. Новгород, ул. Кулибина, д. 11б (понедельник-четверг с 09:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 13:00). Телефон 8−903−848−04−30; Н. Новгород, пр. Ильича, д. 3 (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон 8−831−295−87−14; Н. Новгород, ул. Луначарского, д. 4 (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон 8−831−246−03−30; Шахунья, ул. Революционная, д. 32 (понедельника-пятница с 08:00 до 16:00). Телефон 8−831−522−73−20; Бор, ул. Плеханова, д. 1 (понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон 8−831−596−38−48; Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 19а (понедельник-четверг с 08:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон 8−831−322−40−37; Кстово, ул. Талалушкина, д. 11А (понедельник-четверг с 09:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 12:00). Телефон 8−831−452−25−00.
