Уже 28 случаев присасывания клещей зафиксировано в Нижегородской области

Надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон; Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх; При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы; Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете; Каждые 10−15 минут проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.