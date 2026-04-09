Для участников дела о незаконных рынках под Ростовом запросили сроки до 25 лет

Гособвинитель запросил сроки для подозреваемых по делу об аксайских рынках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области государственный обвинитель запросил от 9,5 до 25 лет лишения свободы для 15 подозреваемых по делу о незаконных аксайских рынках, в том числе потребовал сроки для экс-главы Аксайского района Виталя Борзенко и владельца рынков Крима Бабаева, передает агентство ТАСС.

Сторона обвинения просит для Виталия Борзенко и Карима Бабаева по 25 лет лишения свободы, а также штрафы в 5,5 млн и 7 млн рублей соответственно.

Кроме того, прокурор потребовал обратить в доход государства имущество подозреваемых, снять арест с 27 участков земли и вернуть их в собственность муниципалитета.

По данным следствия, владелец рынков возглавлял преступное сообщество, которое незаконно приобрело земли. Предварительно, в состав сообщества также входил бывший глава администрации района.

Напомним, в апреле 2021 года на аксайских рынках провели проверку, после этого доступ на территорию ограничили. Еще через время по решению суда работу торговых объектов остановили.

