Для участников дела о незаконных рынках под Ростовом запросили сроки до 25 лет

В Ростовской области государственный обвинитель запросил от 9,5 до 25 лет лишения свободы для 15 подозреваемых по делу о незаконных аксайских рынках, в том числе потребовал сроки для экс-главы Аксайского района Виталя Борзенко и владельца рынков Крима Бабаева, передает агентство ТАСС.
Сторона обвинения просит для Виталия Борзенко и Карима Бабаева по 25 лет лишения свободы, а также штрафы в 5,5 млн и 7 млн рублей соответственно.
Кроме того, прокурор потребовал обратить в доход государства имущество подозреваемых, снять арест с 27 участков земли и вернуть их в собственность муниципалитета.
По данным следствия, владелец рынков возглавлял преступное сообщество, которое незаконно приобрело земли. Предварительно, в состав сообщества также входил бывший глава администрации района.
Напомним, в апреле 2021 года на аксайских рынках провели проверку, после этого доступ на территорию ограничили. Еще через время по решению суда работу торговых объектов остановили.
