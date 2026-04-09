В Муроме закрыли родники после массового отравления

«Поэтому родники мы все полностью закрываем до конца паводкового периода. Они все поднялись и, собственно говоря, вода во всех родниках сегодня непригодна для питья. И там что угодно может быть, поэтому сейчас мы закрываем полностью. Я думаю, что все должны понимать, что сейчас, в ближайшие полтора месяца, никакую воду в родниках брать не надо, и тем более пить ее», — цитирует слова главы округа пресс-служба правительства Владимирской области.