Сотрудница нижегородской АТИ признана виновной в получении взятки

Инспектор отдела выдачи ордеров административно-технической инспекции Нижнего Новгорода признана виновной в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
С 2020 по 2024 год сотрудница АТИ принимала от граждан заявления и документы, необходимые для выдачи ордеров на проведение земляных, ремонтных и иных работ на территории Нижнего Новгорода вопреки установленному перечню документов. После этого она сообщала заявителям о необходимости предоставить недостающие документы или о выявленных недостатках. Хотя регламент подразумевал отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В дальнейшем за денежное вознаграждение женщина в ускоренном порядке рассматривала все заявления с прилагаемыми документами и выдавала ордера. Общая сумма взятки составила более 480 тысяч рублей.
С учетом признания вины суд оштрафовал сотрудницу АТИ на 2 млн 50 тысяч рублей.
