Режим ЧС ввели после частичного обрушения моста под Нижним Тагилом

«Произошло частичное обрушение ГТС Нижне-Лайского водохранилища на реке Лая в Горноуральском МО. По предварительной информации пострадавших нет. Принято решение ввести режим “чрезвычайная ситуация” муниципального характера», — сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что эвакуация населения не требуется, но на случай необходимости власти подготовили пункты временного размещения (ПВР) в Лае (100 мест), Синегорском (60 мест) и Николо-Павловском (150 мест). Для доставки жителей в ПВР на случай необходимости предусмотрен один школьный автобус.