Режим ЧС ввели после частичного обрушения моста под Нижним Тагилом

Режим «чрезвычайной ситуации» муниципального характера ввели после частичного обрушения моста в поселка Лая (Горноуральский МО) под Нижним Тагилом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, причиной обрушения стало обильное снеготаяние.

Источник: МЧС Свердловской области

«Произошло частичное обрушение ГТС Нижне-Лайского водохранилища на реке Лая в Горноуральском МО. По предварительной информации пострадавших нет. Принято решение ввести режим “чрезвычайная ситуация” муниципального характера», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что эвакуация населения не требуется, но на случай необходимости власти подготовили пункты временного размещения (ПВР) в Лае (100 мест), Синегорском (60 мест) и Николо-Павловском (150 мест). Для доставки жителей в ПВР на случай необходимости предусмотрен один школьный автобус.