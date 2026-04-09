Лишил жизни самых родных? Подозреваемого в двойном убийстве нашли мёртвым

«Жуткая история, как можно стрелять в родителей! Я и мои подруги очень боялись, что подозреваемый сбежал и может быть где-то рядом», — восклицает жительница Таганрога Алина М. в разговоре с корреспондентом rostov.aif.ru. Её можно понять: страшная новость о том, что полиция ведет поиски 32-летнего Варшама Давтяна, подозреваемого в убийстве своих родителей держала в напряжении не только город, но и весь регион.
На следующий день после того, как мужчину объявили в розыск, стало известно, что его нашли мёртвым в глухой лесополосе. Рядом лежало оружие, которое, по версии следствия, стало орудием двойного убийства. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«В шоке до сих пор».
Жуткая трагедия произошла в Северном районе Таганрога. В тот день, по воспоминаниям соседей, ничто не указывало на надвигающуюся катастрофу до тех пор, пока тишину в Седьмом Новом переулке не нарушили громкие хлопки.
«Я не видела, что случилось. Сначала не поняла, думала, может, это звук машины. Помню, что два выстрела были громкими, а третий — приглушённый. Я в шоке до сих пор», — рассказала одна из местных жительниц изданию «Блокнот Таганрог».
Когда обеспокоенные соседи вызвали участкового и вскрыли дом, их ждал кошмар: на полу лежали бездыханные тела хозяев — 57-летней женщины и её 69-летнего супруга. Экспертиза подтвердила: оба погибли от огнестрельных ранений. Основным подозреваемым стал их сын — Варшам Давтян.
«Погибшая семья держала небольшой магазин канцтоваров напротив здания нового вокзала. Многие их знали. Говорили, что хорошие были люди», — рассказала таганроженка Алина нашей редакции.
Судя по фотографиям дома в соцсетях, семья жила досточно хорошо. Дом одноэтажный, крепкий, рольставни на окнах, свежевыкрашенный забор и чистота вокруг.
«Хватит сидеть на шее!».
Между тем о сыне супружеской пары по району шла дурная слава. По словам соседей, Варшам годами выпрашивал у семьи деньги, нигде не работал постоянно. Отец, не выдерживая, кричал: «Хватит сидеть на нашей шее, иди работай!» Именно финансовый конфликт и усталость родителей содержать взрослого сына называют одной из ключевых версий мотива.
«Всю душу родителям вымотал. Наши дети не хотели с ним дружить», — вспоминает одна из соседок.
Местные судачат, что мужчина часто вступал в конфликты, грубил старшим, вёл себя непредсказуемо. Знакомые связывают это с зависимостью от алкоголя и наркотиков — якобы из-за этого в семье регулярно вспыхивали скандалы.
Тёмная сторона биографии.
Варшам Давтян не впервые попадал в поле зрения правоохранителей. В 2023 году Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным по статье 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков. Тогда транспортные полицейские задержали его у главного вокзала в момент, когда он подбирал «закладку» с запрещённым веществом.
По неофициальным данным, он мог страдать зависимостью, и в момент убийства якобы находился под воздействием психоактивных веществ. При этом оружие, из которого расстреляли родителей, по предварительным данным, было зарегистрировано на самого Варшама.
Проблемы с зависимостью, по данным источников, могли привести и к финансовым трудностям. Хотя в молодости Давтян пытался строить карьеру: работал в сфере дезинфекции и дезинсекции зданий, в 2015 году регистрировался как индивидуальный предприниматель. Позже, по неподтверждённым данным, он уезжал в Абхазию, где пробовал развивать гостиничный бизнес.
Знакомые вспоминают и другие страницы его жизни: увлечение футболом, игру в КВН, свадьбу в 2017 году. Однако брак распался, якобы из-за проблем с наркотиками и игровой зависимостью. Детей у пары не было.
За несколько дней до трагедии Варшам начал вести себя странно. Он закрыл профиль в соцсетях, удалил почти все фотографии, а на аватарку поставил изображение с чёрной траурной лентой.
Охота на беглеца.
После преступления Давтян скрылся на коричневом кроссовере. В области немедленно объявили план «Перехват». Ориентировки разослали всем патрулям, поисковые группы прочёсывали окрестности, проверяли лесополосы и заброшенные строения. Полиция просила всех, кто видел автомобиль или самого Варшама, немедленно сообщить по номеру 102.
Прокуратура Ростовской области взяла расследование под особый контроль. Почти 48 часов регион жил в ожидании: где скрывается подозреваемый?
Благодаря записям с камер видеонаблюдения оперативники отследили маршрут автомобиля. Машину обнаружили в глухой лесополосе у села Носово — примерно в 20 километрах от Таганрога. Внутри находилось бездыханное тело Давтяна. Рядом лежал карабин. Теперь следователям предстоит понять, что именно произошло.
Среди местных жителей есть и альтернативные версии случившегося.
«Ходили слухи, что Варшам занимался наркотиками. Может он задолжал кому-то, его родителей убили, а потом погнались за ним и настигли», — предположила местная жительница Алина в разговоре с rostov.aif.ru.
Будут ли новые детали — покажет время. Редакция продолжит следить за развитием событий и выражает соболезнования родным и близким погибших.
Готовилась заранее.
Похожая громкая история произошла в прошлом году в Самаре. 29-летняя внучка убила своих бабушку и дедушку. Примечательно, что дедушка был экс-мэром Самары. На допросах внучка дала признательные показания и в деталях рассказала, что именно сделала.
«По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел», — заключает СК РФ.
После совершённого преступления девушка обработала квартиру щелочными средствами, которые смывают любые биологические следы. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые ёмкости.