Полиция изъяла нелегальный алкоголь на 4 млн рублей на Бору

На территории гаражного кооператива на улице ГоГРЭС в городе Бор пресечена деятельность двух нелегальных складов с алкогольной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Сотрудники УЭБиПК обнаружили и изъяли 7642 бутылки немаркированного спиртного и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью, общая стоимость которых оценивается в 3 846 000 рублей.
Подозреваемыми по делу проходят двое местных жителей 1981 и 1986 годов рождения. Один из фигурантов признал вину, пояснив, что приобрел крупную партию товара для перепродажи на территории округа, второй от дачи показаний отказался. Экспертиза подтвердила наличие этанола в изъятых жидкостях, которые подлежали обязательной государственной маркировке.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям 171.3 и 171.1 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изъятая продукция передана на хранение в Росалкогольтабакконтроль. Злоумышленникам грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
