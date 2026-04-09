Полиция изъяла нелегальный алкоголь на 4 млн рублей на Бору

На территории гаражного кооператива на улице ГоГРЭС в городе Бор пресечена деятельность двух нелегальных складов с алкогольной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Сотрудники УЭБиПК обнаружили и изъяли 7642 бутылки немаркированного спиртного и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью, общая стоимость которых оценивается в 3 846 000 рублей.