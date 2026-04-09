В Ростове задержали сотрудника налоговой инспекции

Подлог и превышение полномочий: в Ростове под следствием оказался сотрудник налоговой инспекции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону по подозрению в превышении полномочий и служебном подлоге задержали сотрудника налоговой инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Продозреваемый задержан, рассматривается вопрос о мере пресечения. Проведены обыски, — рассказали в донском Следкоме.

Под следствием оказался заместитель начальника отдела камеральных проверок МИФНС России № 24 по Ростовской области.

По версии СК, в мае 2025 года подозреваемый вне сроков камеральной проверки незаконно привлек к ответственности индивидуального предпринимателя. Потом, чтобы скрыть нарушение, составил акт проверки за июль 2023 года с указанием налоговой недоимки на сумму более 3,8 млн рублей.

В настоящее время следствие продолжается (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Устанавливаются детали преступления, а также возможных соучастники.

