УМВД: сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников

Девушка, используя свое служебное положение, внесла недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Она зарегистрировала 15 сим-карт на жителей России без их ведома и согласия. С помощью QR-кода злоумышленница передавала данные устройств для активации третьему лицу за вознаграждение. За одну виртуальную сим-карту девушка получала от 3 до 6 тыс. рублей. Эти карты в дальнейшем использовали дистанционные мошенники для оформления банковских кредитов.