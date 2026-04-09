Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Благовещенске женщина погибла при пожаре в пятиэтажном доме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр — РИА Новости. Предварительно, одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Благовещенске, сообщает главк МЧС по Амурской области.

По информации ведомства, возгорание произошло вечером в четверг в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Нагорной. На место происшествия были направлены боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

«По оперативным данным, из здания эвакуированы 97 человек, спасены при помощи автоматического коленчатого подъемника, по трехколенной лестнице, комбинированным способом и звеньями газодымозащитной службы по лестничным пролетам 27 человек, в том числе семь детей. Предварительно, восемь человек пострадали, одна женщина 1994 года рождения погибла», — говорится в сообщении главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что всего в ликвидации пожара принимал участие 61 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 48 специалистов и 12 единиц техники.

На месте работают дознаватели госпожнадзора, специалисты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара ведется доследственная проверка.