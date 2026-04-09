Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит частные детсады в Ленобласти после вспышки сальмонеллеза

Причиной отравления могла стать некачественная еда.

Источник: Комсомольская правда

Всеволожская городская прокуратура Ленобласти начала проверку частных садов сети «Эрудит» и поставщика питания из-за вспышки сальмонеллеза среди воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и правил организации питания. В ходе проверки установят причины происшествия и проверят качество медицинского наблюдения за детьми. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Известно, что две площадки поставщика питания для детсадов этой сети не были зарегистрированы во ФГИС «Меркурий». Таким образом оказывается, что невозможно установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза и соблюдаются ли сроки годности. Блюда для детей могут готовиться из продуктов сомнительного качества и негативно сказаться на здоровье. Роспотребнадзор нашел в еде сальмонеллу. Возбуждено уголовное дело.

Проверки затронули девять адресов сети «Эрудит»: семь учреждений во Всеволожском районе Ленобласти и два в Невском районе Петербурга. В учреждениях объявили карантин и провели санитарную обработку. Ранее деятельность 47 детских садов сети приостановили.