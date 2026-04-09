Прокуратура проверит частные детсады в Ленобласти после вспышки сальмонеллеза

Всеволожская городская прокуратура Ленобласти начала проверку частных садов сети «Эрудит» и поставщика питания из-за вспышки сальмонеллеза среди воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и правил организации питания. В ходе проверки установят причины происшествия и проверят качество медицинского наблюдения за детьми. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.
Известно, что две площадки поставщика питания для детсадов этой сети не были зарегистрированы во ФГИС «Меркурий». Таким образом оказывается, что невозможно установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза и соблюдаются ли сроки годности. Блюда для детей могут готовиться из продуктов сомнительного качества и негативно сказаться на здоровье. Роспотребнадзор нашел в еде сальмонеллу. Возбуждено уголовное дело.
Проверки затронули девять адресов сети «Эрудит»: семь учреждений во Всеволожском районе Ленобласти и два в Невском районе Петербурга. В учреждениях объявили карантин и провели санитарную обработку. Ранее деятельность 47 детских садов сети приостановили.