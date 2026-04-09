«Осторожно: тут дети!» Убитая учитель до последней секунды защищала ребят

Учителя русского языка и литературы Олесю Багуту, которую на крыльце школы убил ученик, похоронили в Пермском крае. На прощание с педагогом пришли сотни людей. А для проезда похоронного кортежа сотрудникам госавтоинспеции даже пришлось перекрыть дорогу.
Какой была погибшая, и почему о ней скорбит весь город — в материале сайта perm.aif.ru.
«Дал бы им время убежать».
7 апреля в Добрянской школе Пермского края должен был пройти День здоровья для детей. 55-летняя педагог и заместитель директора Олеся Багута вышла на крыльцо, где встретилась со своим учеником Михаилом (имена детей изменены). Подросток достал кухонный нож и нанёс несколько ударов учителю в область груди, шеи и сердца.
Коллеги Олеси Петровны вспоминают, что даже будучи в опасности, она думала об учениках: увидев оружие в руках школьника, сказала лишь «Осторожно: тут дети!». Больше раненый педагог в сознание не приходила, а несколько часов спустя скончалась в Добрянской больнице.
В тот день всё могло пойти и иначе: первыми на крыльцо должны были выходить десятиклассники в ростовых костюмах. Один из них поделился с сайтом perm.aif.ru, что готов был принять удар на себя, лишь бы любимый учитель была в порядке.
«Мы должны были первыми выйти, но учителя пошли вперёд, а за ними ещё и пятиклассники. К сожалению, я их всех пропустил. А так бы дал им хоть секунд 40, чтобы убежали», — рассказал Семён.
Олеся Петровна, по воспоминаниям коллег, всегда была за детей. Вот и в этот раз она, возможно, стала живым щитом между агрессивным подростком и его сверстниками. Ведь нож в спину мог получить и Семён.
«Учителя не умирают».
Олесю Багуту похоронили 9 апреля в Добрянке. На прощание с педагогом пришли сотни человек: родные, близкие, коллеги, друзья, выпускники и ученики. Все они очень тепло и нежно отзывались о любимом учителе.
«Говорят, учителя не умирают, их души живут вечно. Пусть Олеся Петровна и дальше оберегает свой класс, а мы — их родные, говорим ей за это спасибо», — высказалась представитель родительского комитета класса Олеси Багуты.
Исполняющая обязанности министра образования Прикамья Анастасия Парфёнова обратилась к родным Олеси Багуты. Она выразила соболезнования от лица губернатора и правительства региона.
«С каждой минутой нам всё тяжелее, потому что этот акт жестокости в отношении прекрасного человека заставляет нас чувствовать своё бессилие. Нам предстоит проделать огромную работу, чтобы такая трагедия больше не повторилась», — сказала и.о. министра.
Чиновница отметила, что всё учительское сообщество страны потрясено.
«Настоящий учитель продолжается в своих учениках. Ещё много лет они будут чувствовать её руки, слышать её тёплый голос», — добавила она.
Попрощаться с учителем года пришёл и глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов. Он передал семье погибшей свои соболезнования.
«Сегодня мы с вами провожаем в последний путь не просто хорошего человека, не просто человека с большой буквы. Последний путь мы провожаем учителя. Весь жизненный путь Олеси Петровны был посвящён одной из самых важнейших профессий на Земле», — сказал прощальные слова глава муниципалитета.
На похоронах Олеси Багуты собралась вся её семья: супруг, сестра, племянница и дочь, которая специально приехала из Москвы. Во время церемонии исполняющая обязанности директора школы попросила у родных прощения.
«От всего нашего коллектива эти искренние соболезнования. Если бы могли, мы бы сделали больше. Поэтому, пожалуйста, просто извините нас!» — выступила Светлана Частухина.
На церемонии прощания выступила сестра погибшей, поблагодарив всех за поддержку в тяжёлый период.
«Я просто сегодня хотела сказать слова благодарности всем, кто присутствует здесь и кто не присутствует, за ваше внимание, за вашу поддержку, за тёплые слова. Мы чувствуем это все эти дни. Я думаю, что Олеся Петровна заслужила всего этого. И мне бы, самое главное, хотелось пожелать: ребята, пусть у вас всё будет хорошо, пусть экзамены вы сдадите так, как хотела Олеся Петровна. Договорились? — обратилась Татьяна Петровна к ученикам своей сестры. — А учитель остаётся в наших сердцах, в нашей жизни, и мы продолжаем жить дальше. Поэтому я ещё раз выражаю благодарность каждому жителю Добрянки за вашу поддержку и всему Пермскому краю. Спасибо».
За 29 лет работы в школе Олеся Багута зарекомендовала себя как доброго, требовательного и справедливого педагога. К ней относились с уважением не только ученики, но и коллеги. А с многими из них погибшая поддерживала дружеские отношения на протяжении всей жизни.
«Она была очень тонкая, очень чувственная. Никогда не навязывала своё мнение, не давила. Была очень мягким, тактичным человеком. Такой вот светлячок. Всегда всех поддерживала, могла дать мудрый совет», — рассказала подруга и коллега погибшей Ирина Савостина сайту perm.aif.ru.
«Как на передовой».
Михаил, напавший на учителя, сам сдался полиции. 8 апреля Свердловский суд выбрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.
Смерть Олеси Багуты шокировала всё учительское сообщество. Педагоги переживают, что остаются незащищёнными перед такими детьми. Ирина Савостина вспомнила, что раньше трудных подростков переводили в вечерние школы, где детей в классах было меньше, а внимания к ним больше. Сегодня же понятного механизма взаимодействия с деструктивными учениками нет.
«Учитель сейчас, как на передовой. Мы всё время в борьбе за души детей, за добро, за человечность, за милосердие. Пытаемся до каждого донести это, повернуть их в нужную сторону. Но сами мы, конечно, не защищены. Можно сказать, одни в поле», — поделилась мнением педагог с сайтом perm.aif.ru.