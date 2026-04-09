В Прикамье хотят установить мемориальную доску в память об Олесе Багуте

Власти Пермского края хотят установить мемориальную доску в память об Олесе Багуте, погибшей после нападения 17-летнего школьника с ножом.
Как рассказал глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов, на заседании Правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин дал поручение увековечить память учителя русского языка и литературы Олеси Багуты.
«Её вклад в воспитание подрастающего поколения, мудрость и преданность своему делу навсегда останутся в сердцах учеников и памяти жителей округа. Именно такие люди формируют будущее нашего края, вкладывая душу и знания в каждого ребёнка», — написал Дмитрий Антонов.
По словам главы Добрянского муниципального округа, один из возможных вариантов увековечивания памяти — установка мемориальной доски на фасаде школы, где произошла трагедия.
Похороны Олеси Багуты прошли 9 апреля в Добрянке. Проводить в последний путь выдающегося педагога прошли сотни жителей Пермского края.