Директор Арзамасского медколледжа подозревается в растрате бюджетных средств

Она фиктивно трудоустроила на должность преподавателя знакомую.

Директор медицинского колледжа в Арзамасе подозревается в присвоении и растрате бюджетных денежных средств, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Подозреваемая фиктивно трудоустроила на должность преподавателя знакомую, которая фактически не исполняла обязанности. Начисленную ей заработную плату за два года в сумме свыше 1 млн рублей директор присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Противоправные действия выявлены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.