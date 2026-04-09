Директор Арзамасского медколледжа подозревается в растрате бюджетных средств

Директор медицинского колледжа в Арзамасе подозревается в присвоении и растрате бюджетных денежных средств, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Подозреваемая фиктивно трудоустроила на должность преподавателя знакомую, которая фактически не исполняла обязанности. Начисленную ей заработную плату за два года в сумме свыше 1 млн рублей директор присвоила и распорядилась по своему усмотрению.
Противоправные действия выявлены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.