Восемь частных домов получили повреждения после атаки БПЛА на Кубань

Комиссия по оценке ущерба зафиксировала повреждения в восьми частных и одном многоквартирном доме после атаки украинских беспилотников на Крымский район Кубани. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
— В результате атаки на Крымский район в ночь с 8 на 9 апреля обнаружены повреждения восьми частных и одного многоквартирного дома. В течение всего дня в муниципалитете комиссии по оценке ущерба проводили подворовые обходы, — сказано в сообщении.
Также в результате налета вражеских БПЛА в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, в момент инцидента россиянин стоял на балконе многоквартирного дома. Кондратьев выразил соболезнования родным погибшего.
Утром 9 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 69 украинских дронов над территорией России.