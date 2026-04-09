Восемь частных домов получили повреждения после атаки БПЛА на Кубань

Комиссия по оценке ущерба зафиксировала повреждения в восьми частных и одном многоквартирном доме после атаки украинских беспилотников на Крымский район Кубани. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

— В результате атаки на Крымский район в ночь с 8 на 9 апреля обнаружены повреждения восьми частных и одного многоквартирного дома. В течение всего дня в муниципалитете комиссии по оценке ущерба проводили подворовые обходы, — сказано в сообщении.

Также в результате налета вражеских БПЛА в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, в момент инцидента россиянин стоял на балконе многоквартирного дома. Кондратьев выразил соболезнования родным погибшего.

Утром 9 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 69 украинских дронов над территорией России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше