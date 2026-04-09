Источник рассказал, что нашли в телефоне покончившей с собой 12-летней россиянки

Покончившая с собой 12-летняя девочка из Свердловской области сидела в группах о суициде в соцсетях. Об этом сообщает E1.ru.
Тело школьницы нашли 7 апреля в теплице под Первоуральском. Рядом была предсмертная записка. Смартфон погибшей изъяли правоохранители — в телефоне обнаружили сообщества, посвящённые суициду. Участники этих групп обсуждали, как свести счеты с жизнью.
Причины трагедии пока не известны. В населённом пункте, где жила девочка, говорили, что она якобы поругалась с сестрой. Родственники эту информацию опровергают.
В СК по Свердловской области трагедию пока не комментируют. Известно, что девочка росла в многодетной благополучной семье.
