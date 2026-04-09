Завели уголовное дело: за что Слепакова* хотят объявить в международный розыск

Комик Семен Слепаков* стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента. Он не промаркировал два своих поста в соцсетях. Следователи намерены объявить юмориста в розыск. Создатель «Наша Russia» и «Однажды в России» уехал в Израиль после начала СВО и с тех пор неоднократно жаловался на условия жизни за границей. Чем еще известен Слепаков* и что ему грозит в РФ, выясняла «Вечерняя Москва».
Уголовное дело против Слепакова*
Московская прокуратура организовала проверку в отношении комика Семена Слепакова* после того, как мужчину дважды за год оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента на его постах в соцсетях. 9 марта по материалам этой проверки возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента.
— Признанный иностранным агентом Семен Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, — подчеркнули в столичной прокуратуре.
В свою очередь Следственный комитет намерен объявить Слепакова* в международный розыск по линии Интерпола. Оперативники продолжают изучать страницы комика в соцсетях на предмет других нарушений.
За неисполнение обязанностей иноагента юмористу грозит до двух лет лишения свободы или принудительных работ. Также его могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.
Чем известен Слепаков*
Семен Слепаков* родился 23 августа 1979 года в Пятигорске. После школы он отучился в Пятигорском лингвистическом университете, получив сразу две специальности — экономиста и лингвиста. В студенческие годы он увлекся КВН — его команда даже прошла в Высшую лигу.
В 2000 году Слепаков* стал капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». В 2004 году команда стала чемпионом Высшей лиги. После победы юморист переехал в Москву вместе со старым приятелем Гариком Мартиросяном. Там друзья познакомились с комиком Александром Дулерайном и в 2006 году запустили вместе с ним комедийный проект «Наша Russia».
С тех пор Слепаков* стал активно развиваться в сфере кино и телевидения. В 2008 году он стал одним из продюсеров ситкома «Универ», в 2010-м участвовал в создании сценария фильма «Наша Russia. Яйца судьбы», в 2014-м запустил шоу «Однажды в России». Также он писал сценарии и продюсировал сериалы «Интерны», «Универ. Новая общага», «Реальные пацаны» и «СашаТаня».
Параллельно Слепаков* выступал в проекте Comedy Club и развивал музыкальную карьеру. В 2012 году комик выпустил свой первый студийный альбом под названием «Семен Слепаков*. Альбом № 1». В нем юморист высмеивал бытовые проблемы, стереотипы и различные социальные явления. Среди композиций были песни «Лучший секс — это секс с женой», «Газпром» и «А ты сама козел».
В 2020 году Слепаков* занял 27-е место в рейтинге 40 самых успешных деятелей культуры, моды и спорта до 40 лет журнала Forbes.
Переезд и статус иноагента.
В марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине, Слепаков* уехал из России вместе с родителями и бабушкой. Свой отъезд комик не афишировал, так что об этом стало известно лишь через полгода от его помощницы. За границей мужчина продолжил давать юмористические концерты.
В соцсетях комик рассказывал, что стал зарабатывать меньше, чем на родине, но его доходов хватало, чтобы покрывать текущие расходы. Также он делился планами снова заняться продюсерской деятельностью, но уже для иностранной публики.
— Есть куча планов что-то делать за границей, для мира. В принципе, еще до отъезда из России такие планы были, и мы в этом направлении предпринимаем определенные действия. Хотим сделать на английском языке фильмы, сериалы, — рассказывал Слепаков*.
Затем Слепаков* стал активно высказываться против СВО. Позднее сенатор Константин Долгов призвал запретить комику выступать в России и возбудить в его отношении уголовное дело о дискредитации армии.
В апреле того же года Минюст внес Слепакова* в реестр иноагентов. Комик неоднократно пытался обжаловать этот статус в нескольких инстанциях и дошел даже до Верховного суда, но все равно получил отказ.
В июне 2024 года и апреле 2025-го Слепакова* оштрафовали суммарно на 75 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иноагента. Именно эти штрафы стали поводом к уголовному делу в отношении комика.
В настоящее время Слепаков* обосновался в Израиле. В соцсетях и различных интервью он жаловался на условия жизни в этой стране.
— Что-то сделать в Израиле — такой адский геморрой, что когда это ты делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым. Неизвестность еще глубже стала, ее еще больше, — рассказывал он.
Также после отъезда за границу Слепаков* продал свою пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе у Крымской набережной в Москве. Его примеру последовали и другие оппозиционные артисты и блогеры, покинувшие РФ. «Вечерняя Москва» рассказывала о них в отдельном материале.
*Семен Слепаков внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.