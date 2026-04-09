В Муроме из-за норовируса осуществлена проверка в МУП «Водопровод и канализация»

Напомним, что 9 апреля жители марома начали массово жаловаться на признаки инфекции. Из-за плохого самочувствия горожанам пришлось срочно обратиться в медицинские учреждения. Всего было выявлено 106 случаев заражения неизвестной болезнью. Как позже сообщил глава округа Евгений Рычков, причиной ЧП мог стать норовирус. Политик заверил, что ситуация находится под контролем властей региона.