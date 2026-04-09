В Муроме из-за норовируса осуществлена проверка в МУП «Водопровод и канализация»

После вспышки норовируса в Муроме Владимирской области осуществлена выездная внеплановая проверка в отношении местного МУП «Водопровод и канализация». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как заявлено на портале, выяснением обстоятельств ЧП займутся сотрудники ведомства. На предприятии будут проверять, есть ли там признаки распространения инфекции.
«В отношении МУП округа Муром “Водопровод и канализация” организована выездная внеплановая проверка», — указывается в публикации.
Напомним, что 9 апреля жители марома начали массово жаловаться на признаки инфекции. Из-за плохого самочувствия горожанам пришлось срочно обратиться в медицинские учреждения. Всего было выявлено 106 случаев заражения неизвестной болезнью. Как позже сообщил глава округа Евгений Рычков, причиной ЧП мог стать норовирус. Политик заверил, что ситуация находится под контролем властей региона.