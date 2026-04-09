Мужчина погиб при ударе ВСУ по Брянской области, еще одна женщина ранена

Мирный житель погиб и одна жительница ранена в результате удара ВСУ с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Враг нанес намеренный и подлый удар из РСЗО по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена», — написал Богомаз.
Губернатор написал, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Также, по его словам, всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Ранее KP.RU писал, что украинские беспилотники атаковали село Демьянки в Брянской области. В результате ранен один человек, сотрудник «Брянскэнерго».