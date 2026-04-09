ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО, погиб мирный житель

В результате удара ВСУ по Брянской области погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

«Украинские нацисты нанесли очередной варварский удар. Враг нанёс намеренный и подлый удар из РСЗО по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. Один мирный житель погиб, одна жительница ранена», — написал губернатор.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Раненую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Власти пообещали поддержать пострадавших, в том числе материально. Разрушения, по данным Богомаза, серьёзные: один дом уничтожен полностью, ещё один повреждён.

Ночью Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой погиб мирный житель. Трагедия случилась в посёлке Саук-Дере Крымского района: во время отражения налёта средствами ПВО обломки дрона попали в мужчину, стоявшего на балконе многоэтажки.

