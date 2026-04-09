Редактор «Новой газеты» Ролдугин задержан по делу об использовании личных данных

Исполнительный редактор «Новой газеты» Олег Ролдугин фигурирует в деле о незаконном использовании персональных данных, журналист задержан. Об этом сообщает РИА Новости.
«Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе», — заявил источник, уточнив, что у журналиста прошли обыски.
Напомним, обыски в редакции «Новой газеты» проводятся в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании негативных материалов о россиянах.
Также сайт KP.RU писал, что в Москве проводят обыски в редакции «Новой газеты». Следственные действия, как утверждаются, начались около полудня, адвокатов не пускают в здание, а причины визита сотрудникам не разъяснили.