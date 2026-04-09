В Москве задержали потерпевшего по делу Битмамы, бизнесмена Гагика Гулакяна

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Гагика Гулакяна, по заявлению которого ранее была осуждена криптоблогер Валерия Федякина, более известная как Битмама. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, основного потерпевшего по делу Битмамы Галукяна обвиняют в незаконной банковской деятельности.
В июне 2025 года суд в Москве признал криптоблогершу Федякину виновной по факту мошенничества в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.
Напомним, Битмама обвинялась в хищении денежных средств на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей.