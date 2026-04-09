Паводки в Чечне и Дагестане признаны ЧС федерального уровня

Ситуация с паводками в Чечне и Дагестане признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании комиссии в Махачкале. По его словам, принято решение установить федеральный уровень реагирования. Это связано с масштабом последствий и текущей обстановкой в регионах.