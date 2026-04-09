Опасность атаки дронов ВСУ объявили над Воронежской областью 9 апреля вечером

В 20:27 9 апреля в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
А в 20:47 сирены завыли в Кантемировском районе — в муниципалитете объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля силами ПВО на юге Воронежской области было сбито 16 беспилотных летательных аппаратов. А вечером 7 апреля в регионе объявляли режим ракетной опасности.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше