Один человек погиб, еще один ранен при атаке ВСУ в Брянской области

Один человек погиб, еще один ранен при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки один дом полностью разрушен, еще один поврежден. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
9 апреля стало известно, что мужчина в поселке Саук-Дере Крымского района погиб от обломков беспилотников ВСУ, атаковавших Краснодарский край прошедшей ночью. Фрагменты уничтоженных дронов также упали в поле в пригороде Крымска.
В этот же день ВСУ нанесли удар беспилотником по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка во время похоронной процессии. Во время нанесения удара украинские военные видели, что идет отпевание покойника.