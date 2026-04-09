Роспотребнадзор проверит водопровод Мурома после массовых отравлений

Напомним, в Муроме сегодня была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — к врачам обратились более 180 жителей, 50 из них, в том числе 30 детей, госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».