Роспотребнадзор проверит водопровод Мурома после массовых отравлений

Специалисты Роспотребнадзора организовали выездную внеплановую проверку в отношении МУП «Водопровод и канализация» Мурома Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Источник: Life.ru

«В отношении МУП округа Муром “Водопровод и канализация” организована выездная внеплановая проверка», — говорится в сообщении.

Напомним, в Муроме сегодня была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — к врачам обратились более 180 жителей, 50 из них, в том числе 30 детей, госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

