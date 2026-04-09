Девять домов повреждены в Крымском районе Кубани после налёта украинских БПЛА

В Крымском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников в ночь на 9 апреля повреждены девять жилых строений. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Life.ru

Специалисты в течение дня проводили подворовые обходы. Выяснилось, что в посёлке Саук-Дере пострадала квартира в многоквартирном доме. В самом Крымске повреждены четыре частных домовладения, в хуторе Меккерстук — два, в посёлке Горно-Весёлый — ещё два. В основном удар пришёлся на окна.

Обломки дронов обнаружили на одной из улиц хутора Ленинский, в селе Молдаванское — на территории винодельческого хозяйства, а в Крымске — на территории предприятия. Ранее сообщалось, что при отражении атаки погиб мирный житель — мужчина, стоявший на балконе. Власти окажут помощь пострадавшим. Силы ПВО продолжают нести дежурство. Напомним, Краснодарский край регулярно подвергается налётам БПЛА. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Также сегодня украинский дрон нанёс удар по траурной процессии на «Южном» кладбище Донецка. Изначально в Минздраве сообщали о двух пострадавших, однако позже число раненых мирных жителей выросло до пяти. По данным донецкого агентства новостей, госпитализированы девушки в состоянии средней тяжести, а двое мужчин получили лёгкие травмы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
