Боец «Орлана» погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате удара погиб боец подразделения «Орлан». Ещё двое его сослуживцев получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Атака FPV-дрона произошла в селе Нежеголь Шебекинского округа. В результате детонации, получив тяжёлые ранения, наш боец погиб на месте», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что боец ежедневно защищал мирных жителей. Он проявлял мужество и самоотверженность.

Двое сослуживцев с различными ранениями попали в Шебекинскую ЦРБ. Один получил минно-взрывную травму, баротравму, ссадины лица и руки, а также травму правого глаза. Его переведут в областную клиническую больницу. У второго бойца минно-взрывная травма, баротравма и касательное ранение уха. Он отказался от госпитализации.

Ранее удар ВСУ по Брянской области привёл к гибели мужчины. Также ранена женщина. Пострадавшую доставили в больницу — ей оказали всю необходимую помощь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше