Аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово приостановили работу

Сегодня ночью на юге России временно закрыли три аэропорта. Первым, в 22:55 по Москве 8 апреля, ограничил приём и отправку рейсов краснодарский авиаузел. Через несколько минут к нему добавился Волгоград, а в 23:11 небо над Геленджиком также закрыли.