Аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово приостановили работу

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановлен приём и выпусков воздушных самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Сегодня ночью на юге России временно закрыли три аэропорта. Первым, в 22:55 по Москве 8 апреля, ограничил приём и отправку рейсов краснодарский авиаузел. Через несколько минут к нему добавился Волгоград, а в 23:11 небо над Геленджиком также закрыли.

