Потерпевший по делу Битмамы попался на банковских махинациях

Напомним, в июне прошлого года блогерша Валерия Федякина (Битмама) была осуждена на семь лет за крупное мошенничество: она привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли от вложений в криптовалюту, но присваивала деньги. С момента ареста в сентябре 2023 года она находится под стражей, в СИЗО родила ребёнка. Московский суд оставил её под стражей, несмотря на недавние роды. Адвокат заявила о намерении обжаловать меру пресечения и готова предоставить жильё в случае домашнего ареста. Сейчас Федякина и её двухлетняя дочь содержатся в изоляторе.