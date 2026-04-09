Аудитор нижегородской контрольно-счетной палаты признан виновным во взяточничестве

Аудитор контрольно-счетной палаты Нижегородской области признан виновным во взяточничестве, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
С ноября по декабрь 2023 года в ходе плановой проверки законности использования средств облбюджета, выделенных администрации городского округа Семеновский для строительства школы, сотрудниками КСП выявлены нарушения на сумму более 20 млн рублей.
В декабре 2023 года аудитор и четверо инспекторов получили от директора строительной организации взятку в размере 1,4 млн рублей за сокрытие выявленных нарушений. Они внесли в акт проверки недостоверные сведения, создав условия для беспрепятственной сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию.
Кроме того, аудитор и ряд инспекторов неоднократно получали взятки за внесение в акты проверки и отчеты о результатах контрольного мероприятия недостоверных сведений, что в последующем освобождало организации от штрафных санкций. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 2 млн рублей.
Приговором суда аудитору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 5 лет.
В отношении четырех инспекторов региональной КСП дело рассматривается в настоящее время судом.