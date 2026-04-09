Внутриматочная спираль «прошила» россиянку изнутри и чуть не убила

Ранее Life.ru писал, что 32-летней пациентке пришлось экстренно оперироваться после того, как гинеколог оставила внутри её матки щёточку-ёршик. Инцидент произошёл в частной клинике во время обычного чекапа. Врач взяла соскоб с шейки матки с помощью палочки с металлической щёточкой на конце. Сразу после процедуры у женщины поднялась температура и появились боли внизу живота. При повторном УЗИ в матке был обнаружен инородный предмет. Пострадавшая была прооперирована. Она надеется взыскать через суд с медика компенсацию за случившееся.